Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın "Belediyenin ruhsatsız çalışan otoparkı var mı?" diyen soran CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan'a yönelik sözleri Meclis'te büyük tartışma yarattı. Bahadır kendisine soru sormak isteyen Özcan'a "Seni evlendireyim de rahatla! Agresifliğin gitsin" sözleriyle karşılık verdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın, CHP Grup Başkanvekili ve İBB Grup Sözcüsü Gencay Özcan'a sarf ettiği sözler Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.

RUHSATSIZ OTOPARK İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ

Dünkü Aralık ayı ilçe meclisinin ilk oturumunda Özcan'ın, belediyeye ait otoparkın ruhsatsız olduğu iddiasını gündeme getirdiği sırada Hakan Bahadır, "Ben bunu evlendireyim de bir rahatlasın, agresifliğin gitsin" şeklindeki sözleri hem CHP Grubu hem de meclisi salondan takip eden vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

"O SEVİYEYİ BEN SİZE TESLİM EDİYORUM"

Bahçelievler CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan, "O seviyeyi ben size teslim ediyorum, o seviyede siz konuşun. Ben 'Ruhsatınız var mı?' diyorum. O 'ben sizi evlendireceğim' diyor. Siz agresif olmadan otopark ruhsatı alın" diye yanıt verdi.

KADIN MECLİS ÜYESİNE "ŞEREFSİZ" DEMİŞTİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, geçtiğimiz aylardaki bir ilçe meclis oturumunda, CHP grubunun kadın meclis üyesi Bahar Günçiçek'e "Şerefsiz" diyerek hakaret etmişti. Bahadır hakkında "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında bir ay süreyle tedbir kararı verilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Böyel şımarık kendi bir halt sananları başkan seçersen, böyle seviyesiz konuşmalar yapar, liyakatsız zırtoo

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdamin biri:

Nerede dengesiz kendini beğenmiş var Akp de memleketi kendilerinin sanıyorlar (editör yine bu yorumu da yanınlamayacak çünkü bunlarda Akp sevdalısı)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
