Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın, CHP Grup Başkanvekili ve İBB Grup Sözcüsü Gencay Özcan'a sarf ettiği sözler Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.

RUHSATSIZ OTOPARK İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ

Dünkü Aralık ayı ilçe meclisinin ilk oturumunda Özcan'ın, belediyeye ait otoparkın ruhsatsız olduğu iddiasını gündeme getirdiği sırada Hakan Bahadır, "Ben bunu evlendireyim de bir rahatlasın, agresifliğin gitsin" şeklindeki sözleri hem CHP Grubu hem de meclisi salondan takip eden vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

"O SEVİYEYİ BEN SİZE TESLİM EDİYORUM"

Bahçelievler CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan, "O seviyeyi ben size teslim ediyorum, o seviyede siz konuşun. Ben 'Ruhsatınız var mı?' diyorum. O 'ben sizi evlendireceğim' diyor. Siz agresif olmadan otopark ruhsatı alın" diye yanıt verdi.

KADIN MECLİS ÜYESİNE "ŞEREFSİZ" DEMİŞTİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, geçtiğimiz aylardaki bir ilçe meclis oturumunda, CHP grubunun kadın meclis üyesi Bahar Günçiçek'e "Şerefsiz" diyerek hakaret etmişti. Bahadır hakkında "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında bir ay süreyle tedbir kararı verilmişti.