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Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan Sert Açıklamalar

Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan Sert Açıklamalar
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, kendisinin ne zaman nerede olacağını başkalarının değil, kendisinin bildiğini vurguladı. Milliyetçiliği hakkında eleştirileri yanıtlayan Köksal, doğrularını söylemekten çekinmediğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal, erede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" dedi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, doğruları söylemekten hiçbir zaman çekinmediğini söyledi. Köksal, paylaşımda, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'Aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetö'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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