Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a kürsüden "Lan" diye hitap etti. Üslup tartışması ilçede tepki toplarken, taraflardan gelecek açıklamalar takip ediliyor.

  • Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a 'Yapıcı olmasan ne olur lan' ifadesini kullandı.
  • Alper Yeğin, Feyzullah Torlak'a 'Sus', 'Kes sesini', 'Ne konuşuyorsun sen' ifadelerini de kullandı.
  • Alper Yeğin'in kullandığı ifadeler Sancaktepe'de tepkiyle karşılandı.

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a yönelik kullandığı "Yapıcı olmasan ne olur lan" ifadesi ilçede geniş yankı uyandırdı.

"SUS, KES SESİNİ, NE KONUŞUYORSUN SEN"

Bununla da yetinmeyen Başkan Yeğin'in Torlak'a yönelik "Sus", "Kes sesini", "Ne konuşuyorsun sen" ifadelerini kullandığı anlar da kayıtlara geçti. Görüntülerdeki üslup ve tavır, ilçe kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

İLÇE GÜNDEMİNDE YANKI UYANDIRDI

Oturum görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada ve ilçe gündeminde tartışma büyürken, yaşananlara ilişkin taraflardan gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMihrali:

siyasetçilerin güzel konuşma konusunda sıkıntıları var maalesef. edep ya hu diyoruz halk olarak.

22
1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Beklentileri karşılamıyor mu?

7
0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımasteng aston:

Oyu veren halkin dili baskanda kavimini temsil ediyor.

1
1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLevent Şahin:

gayette güzel konuşmus

0
0
yanıtYanıtla

