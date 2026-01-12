Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a yönelik kullandığı "Yapıcı olmasan ne olur lan" ifadesi ilçede geniş yankı uyandırdı.

"SUS, KES SESİNİ, NE KONUŞUYORSUN SEN"

Bununla da yetinmeyen Başkan Yeğin'in Torlak'a yönelik "Sus", "Kes sesini", "Ne konuşuyorsun sen" ifadelerini kullandığı anlar da kayıtlara geçti. Görüntülerdeki üslup ve tavır, ilçe kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

İLÇE GÜNDEMİNDE YANKI UYANDIRDI

Oturum görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada ve ilçe gündeminde tartışma büyürken, yaşananlara ilişkin taraflardan gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.