Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Sancaktepe Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a kürsüden "Lan" diye hitap etti. Üslup tartışması ilçede tepki toplarken, taraflardan gelecek açıklamalar takip ediliyor.
- Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a 'Yapıcı olmasan ne olur lan' ifadesini kullandı.
- Alper Yeğin, Feyzullah Torlak'a 'Sus', 'Kes sesini', 'Ne konuşuyorsun sen' ifadelerini de kullandı.
- Alper Yeğin'in kullandığı ifadeler Sancaktepe'de tepkiyle karşılandı.
Sancaktepe Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a yönelik kullandığı "Yapıcı olmasan ne olur lan" ifadesi ilçede geniş yankı uyandırdı.
"SUS, KES SESİNİ, NE KONUŞUYORSUN SEN"
Bununla da yetinmeyen Başkan Yeğin'in Torlak'a yönelik "Sus", "Kes sesini", "Ne konuşuyorsun sen" ifadelerini kullandığı anlar da kayıtlara geçti. Görüntülerdeki üslup ve tavır, ilçe kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
İLÇE GÜNDEMİNDE YANKI UYANDIRDI
Oturum görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada ve ilçe gündeminde tartışma büyürken, yaşananlara ilişkin taraflardan gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.