Belçika, İsrail'in Gazze Planı Nedeniyle Büyükelçisini Çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı Gazze Planı nedeniyle ülkenin Büyükelçisini bakanlığa çağırdı ve bu planı kınadığını açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Büyükelçisini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı Gazze Planı nedeniyle bakanlığa çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı Gazze Planı tepki çekmeye devam ediyor. İngiltere ve Hollanda'nın ardından Belçika da plana tepki gösterdi. Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı Gazze Planı nedeniyle bakanlığa çağırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Belçika, İsrail'in bu kararını, devam eden kolonileştirmeyi ve Batı Şeria'yı ilhak etme arzusunu tamamen reddediyor. Bu kararın geri alınması için kararlılıkla mücadele edilecek. İsrail hükümetinin Gazze Şehri'ni kuşatıp işgal etme ve tüm Gazze Şeridi'ni askeri kontrol altına alma niyetini resmi olarak teyit etmesinin ardından Dışişleri Bakanı Maxime Prévot İsrail Büyükelçisini çağırmaya karar verdi" denildi. - BRÜKSEL

