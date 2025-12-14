Haberler

Belarus, ABD yaptırımlarının kaldırılması karşılığında 123 mahkumu serbest bıraktı

Belarus yönetimi, ABD'nin uyguladığı yaptırımları kaldırmasını kabul etmesi üzerine Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova dahil 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle daha fazla yaptırımın kaldırılması bekleniyor.

Belarus yönetimi, ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul etmesinin ardından, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova da dahil olmak üzere 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

ABD'nin Belarus'a uygulanan potasyum yaptırımlarını kaldırmasının ardından karşılık geldi. Belarus yönetimi, ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul etmesinin ardından, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova da dahil olmak üzere 123 siyasi mahkumu serbest bıraktı.

"İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken, giderek daha fazla yaptırım kaldırılacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus özel elçisi John Coale yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken, giderek daha fazla yaptırım kaldırılacak" dedi.

Belarus'ta kalan yaklaşık bin siyasi mahkumun tek seferde olmak üzere önümüzdeki aylarda serbest bırakılabileceğini belirten Trump'ın Belarus özel elçisi Coale, "Bunun yapılması gayet mümkün. Doğru yoldayız, ivme mevcut. Siyasi mahkum kalmazsa, çoğu yaptırım kaldırılabilir. Bence bu adil bir takas" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, serbest bırakılan mahkumlardan 9'unun Belarus'tan Litvanya'ya, 114'ünün ise Ukrayna'ya götürüldüğünü bildirdi. - MİNSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
