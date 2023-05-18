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Beklenen görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan yarın bir araya gelecek

Politika Haberleri

14 Mayıs seçiminde aldığı oy sonrası 2. turun belirleyicisi olarak görülen Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak edilirken, beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Oğan yarın bir araya gelecek.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşarak, 2. tur için tüm gözlerin çevrildiği isim haline geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile dün bir araya gelen Oğan, kritik bir görüşme daha gerçekleştirecek.

KILIÇDAROĞLU'NU MU DESTEKLEYECEK?

2. turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Oğan, yarın CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

"KARARINI 19 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK"

Öte yandan; gazeteci Kürşad Oğuz dün yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'ın kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş" ifadelerini kullanmıştı.

Beklenen görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan yarın bir araya gelecek

Haberler.com / Ayça Elal - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Ahmet Kaya:

Sinan Oğan ikinci tur için hazırlanmış bir piyondur.Adresi bellidir.Sadece oyun oynuyorlar.Millet ittifakını destekleyecektir.Verilen görev bu çunku

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Vatan Daş:

Bu nasıl bir denklem. Ülkücüler,Kemalistler, Milliyetçiler, Hdplililer,Fetöcüler,Pkk lılar aynı torbada.Noel Babanın torbası... :))

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Muratmurat:

Sinan oğlan ,ya siyasi hayatını bitirecek yada taçlandıracak seçimi ile,bunun cevabıda çok basit,milliyetçiyim diyen bi insanın kimin ile beraber olacağı ortadadır düşünmeye gerek yok

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