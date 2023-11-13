BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat Şarkışla'da Partililerle Buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Şarkışla ilçesinde partililerle bir araya geldi. Polat, BBP'nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatını örnek alarak siyaset yapmaya devam ettiklerini belirtti ve yerel seçimlere katılacaklarını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Şarkışla ilçesinde partililerle buluştu.

Şarkışla Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Polat, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatını örnek alarak siyaset yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Yazıcıoğlu'nun memleketi Şarkışla'yı baba ocağı gibi gördüklerini belirten Polat, yerel seçimlere de değinerek, "BBP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kendi partileri ve adaylarıyla seçime katılacaktır." dedi.

Polat, Şarkışla'da da belediye başkanlığına talip olduklarını dile getirdi.

BBP Şarkışla İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz ise birlik ve beraberlik adına düzenledikleri programa katılanlara teşekkür etti.

Programda, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için dua edildi.