BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü dolayısıyla düzenlenen mevlit programı sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat bugün, BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü dolayısıyla Kale Camisi'nde düzenlenen mevlit programı sonrasında namazını kılarken rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Polat'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Polat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşlarında olan 72 yaşındaki Polat, uzun yıllar BBP çatısı alında çeşitli kademelerde görev alırken son olarak BBP Sivas İl Başkanlığı görevini yürütmekteydi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
