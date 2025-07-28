BBP Uğurludağ İlçe Kongresi Gerçekleşti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Uğurludağ İlçe Kongresi, BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney'in katılımıyla gerçekleşti. Kongrede konuşan Güney, "Kongreler sadece yönetim belirleme süreçleri değildir. Bu buluşmalar aynı zamanda dava bilincini tazeleme, duruşu pekiştirme ve milletin öncelikli meselelerine güçlü bir duruş sergileme vesilesidir" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, burada yaptığı konuşmada, Uğurludağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel ilçenin havasında sadakat, insanında vefa, toprağında dava şuuru var. Burada bulunmak bir görev değil, bir şereftir. Kongreler sadece yönetim belirleme süreçleri değildir. Bu buluşmalar aynı zamanda dava bilincini tazeleme, duruşu pekiştirme ve milletin öncelikli meselelerine güçlü bir duruş sergileme vesilesidir. Bu hareketin merkezi sadece Ankara değil, Uğurludağ'dır. Bu davayı kalbimizde taşıyoruz. Siz varsınız diye biz güçlüyüz" diye konuştu.

Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede Büyük Birlik Partisi oldukça, Öcalan'a af gibi bir gündem bu milletin karşısına getirilemez. Şehit ailelerini incitecek hiçbir adıma rıza göstermeyiz. Terörsüz bir Türkiye mümkündür ama bunun yolu tavizden değil, kararlı bir duruştan geçer. Eğer Türkiye partisi olmak istiyorlarsa, terörle aralarına kalın bir duvar çekmek zorundadırlar. Aksi halde bu milletin vicdanında yer bulamazlar."

Güney, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahada daha etkin ve görünür olması gerekmektedir. Destekler zamanında, yeterli ve yerinde verilmeli; üretici bugünün maliyetlerine göre korunmalıdır" dedi.