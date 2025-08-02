BBP Muğla İl Başkanı Görevden Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi, Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan'ın genel merkez kararıyla görevden alındığını açıkladı. Parti, Aydoğan'a özverili çalışmaları için teşekkür etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan'ın genel merkez tarafından alınan karar doğrultusunda görevden alındığını açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Partimiz Muğla İl Başkanı Sayın Melih Aydoğan, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın tarafından görevden alınmıştır. Sayın Aydoğan'a, bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmaları, teşkilatımıza sunduğu katkıları ve Muğla'mız için yürüttüğü hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki hayatında sağlık, başarı ve esenlikler diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Diyarbakır'da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı

Mezar kazısında ortaya çıktı! Esrarengiz dilekçeyle birlikte bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun

Güle güle Çağlar! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.