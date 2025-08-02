BBP Muğla İl Başkanı Görevden Alındı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan'ın genel merkez tarafından alınan karar doğrultusunda görevden alındığını açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Partimiz Muğla İl Başkanı Sayın Melih Aydoğan, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın tarafından görevden alınmıştır. Sayın Aydoğan'a, bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmaları, teşkilatımıza sunduğu katkıları ve Muğla'mız için yürüttüğü hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki hayatında sağlık, başarı ve esenlikler diliyoruz" denildi.