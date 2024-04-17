BBP Muğla İl Başkanı Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Polis Haftası vesilesiyle ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden BBP Muğla İl Başkanı Aydoğan, son aylarda yapılan başarılı operasyonlardan dolayı Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'a teşekkür ettiklerini ifade etti. Aydoğan ziyaretle ilgili olarak, "Ayyıldız ve tüm emniyet teşkilatımızın fedakar çalışmalarını takdir etmek, onların huzur ve güvenliğimiz için gösterdikleri üstün çabaları tebrik etmek istedik. Kendileriyle yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirerek, ilimizde ve ülkemizde asayişin sağlanması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Polis teşkilatımızın, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden yaptığı özverili hizmetler her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Ayyıldız ise yapılan ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getirdi. - MUĞLA