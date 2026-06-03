BBP lideri Destici'nin ağabeyi hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici (64) hayatını kaybetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici (64) hayatını kaybetti. Ağabeyinin vefatının ardından Destici, saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti. Acı haberin ardından camiada ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yaşanırken merhumun cenaze programı da netleşti. Yapılan açıklamaya göre, Halil Nural Destici'nin naaşı 4 Haziran Perşembe günü öğle namazını müteakip Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye Yüce Allah'tan rahmet; başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı