BBP Genel Başkanı Destici, yüksek hızlı trende yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek hızlı trendeki yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, Tokat ve Sivas'ta gerçekleştirdiği programların ardından dönüş yolculuğunda yüksek hızlı trende vatandaşlarla bir araya geldi.

Trendeki yolcuların yanına giden Destici, vatandaşların bayramını kutlayarak, çikolata ikramında bulundu.

Yolcularla sohbet eden Destici, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna günler olduğunu ifade etti.

Yolcular da Destici'ye teşekkürlerini iletti.