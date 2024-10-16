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750 TL'lik kesinti rafa kalkınca Destici de tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

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Savunma sanayi destek fonu için kredi kartlarından 750 TL'lik kesinti yapılmasına ilişkin teklifinin geri çekilmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan BBP lideri Mustafa Destici, daha önceki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek "Ne diyorlar, 'Ermeni dedi, DEM'li dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Yorumlarım çarpıtıldı" şeklinde konuştu.

Son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri Savunma Sanayii Fonu oldu. AK Parti tarafından savunma sanayii projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

DÜZENLEME ERTELENDİ

Sunulan torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacaktı. Ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi alınması düzenlenmesinin ertelendiğini duyurdu.

DESTİCİ'NİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sözleri gündemdeki yerini koruyor. Destici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur. Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin. Bunların savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz bunlar Milliyetçileri değil DEM'lileri savunuyorlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı savunurlar, Batı'yı savunurlar, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunduğunu görmedim" demişti.

"İFADELERİN ÇARPITILDI" DİYOR

Savunma Sanayii Fonu'nun ertelenmesinin ardından bugün kameralar karşısına geçen BBP lideri Destici, daha önceki açıklamalarının çarpıtıldığını belirterek "Hükümet bunu kabul eder, etmez. Uygular, uygulamaz. Bu kendi bilecekleri iş. Biz konunun önemine binaen savunma sanayimizin desteklenmesi gerektiğini ifade ettik ve aynı yerde duruyoruz. Bunu ifade ederken kimseye hakaret etmedik, kimseyi itham etmedik. Sadece Türkiye düşmanlarının terörle mücadele ve dış politikada takındıkları tavra vurgu yaptım. Hal böyle iken, söylemediğim sözler üzerinden itham edildim. Geçen hafta bu salonda söyledim. Bunun videosu da var. Ama ne diyorlar; 'Buna karşı çıkanlara Ermeni dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorlarsa ona da bir şey demem. Bizim söylemediğimiz sözleri söylediler. Ben demişim ki 'Limitini 100 binin altına düşüren herkesin kredi kartını iptal edin.' Ben üç kesim için söyledim onu. Ayda sadece yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan 62 lira ya da 750 lirayı vermemek için kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, savunma sanayimizin gelişmesini istemeyen, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılara, spor ya da hemen bankaya koşanlara söyledim. 'Dolarla maaş alan medya mensupları ve bunları destekleyen siyasetçilerin kredi kartlarını iptal ediniz' dedim. Ben sadece bu üç kesim için söylüyorum ki bunların sayıları belli. Ama bunlar bütün herkese söylemişim gibi arkalarına bir kamuoyu gücü almaya çalışıyor" dedi.

750 TL'lik kesinti rafa kalkınca Destici de tepki çeken sözlerine açıklık getirdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (55)

Kenan Dinçol:

insanda biraz omurga olacak

377
1
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Murat Sari:

vasıfsız..

276
3
yanıtYanıtla
Cevap :

Kıvır destici kıvır dansözleri geçtin kıvırmakta !

238
3
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Hayri:

Öyle dedim böyle demedim sana ne sana ne ne zaman sivri bir konu çıksa çat başrole geçiyosun yani biz öle sizin dediğiniz gibi boş değiliz çalışıyoruz mu demek istiyorsun ne etkin var ne yetkin var boşveeer otur yerinde git gel işte

192
2
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Bekir atalay:

Destici aninda cark etdi

179
1
yanıtYanıtla
Cafer KILIÇ:

Bunlar devlete yük boş yere yuzbinlece maaş alıyorlar bunun gibilerin maaşı kesilmeli aldıkları haketmedikleri maaş geri alınmalı

160
2
yanıtYanıtla
Mehmet hakan Çelik:

Senden siyasetçi olmaz,zaten muhafelet olup milletin yanında olacağına saraya koruma olmuşsun

144
5
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Babacan yalçın:

Yav he he

137
1
yanıtYanıtla
corci:

normalde insan biraz olsun utanır, bir süre konuşmaz kenara çekilir vs. bunlar tam tersi. nasıl bir döneme denk geldik

124
2
yanıtYanıtla
Kerem Sevimli:

Kan emici vampir:( carpitilmismis

121
1
yanıtYanıtla
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