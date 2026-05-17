BBP Genel Başkan Yardımcısı Gürbüz Kayseri'de partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Kayseri'deki il kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel planlara boyun eğmeyeceğini, İsrail ve arkasındaki güçlerin bölgeyi dizayn çabalarına karşı milletin uyanık olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, "Türkiye'ye doğrudan diş geçiremeyen efendiler bugün maşa kullanmaktadırlar. Ama şunu unutmayın, bu millet tarih boyunca hiçbir küresel plana boyun eğmemiştir." dedi.

Gürbüz, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen BBP Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin davalarının sarsılmaz kalelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda kendi kendine yeterli bir ülke olmasının önemine işaret eden Gürbüz, tam bağımsızlığın şartlarından birinin bu olduğunu ifade etti.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere değinen Gürbüz, şunları kaydetti:

"Özellikle siyonist İsrail ve onun arkasındaki güçlerin bölgeyi yeniden dizayn etme çabaları hepimizin gözleri önündedir. Dünün proje devletlerinin haddini aşarak Türkiye'ye dil uzatmaları, efendilerinden aldıkları suflelerden kaynaklanmaktadır. Türkiye'ye doğrudan diş geçiremeyen efendiler bugün maşa kullanmaktadırlar. Ama şunu unutmayın, bu millet tarih boyunca hiçbir küresel plana boyun eğmemiştir. Türk milleti bir asır önce Sevr Anlaşması'nı nasıl yırtıp çöpe atmışsa aynı oyunu bozacak, aynı senaryoları çöpe atacak güç ve iradededir. Çünkü ruh aynı, iman aynı. Bunu test etmeye, bizi yeniden sınamaya kalkışanlar aynı akıbete uğramaya mahkumdur."

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Mustafa Dirmen seçildi.

Kongreye, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
