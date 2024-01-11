BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde partisinin tabanının ve camianın motive edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunu motive edecek birinci şey de Sivas Belediye Başkanlığının Büyük Birlik Partisine bırakılması olur." dedi.

"AK PARTİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"AK Parti ile parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bizim geldiğimiz noktada elbette Sivas başta olmak üzere ve kendi adaylarımızla gireceğimiz iller ve yine kendi adaylarımızla gireceğimiz ilçeler ve beldeler olacaktır. Ama diğer taraftan Cumhur İttifakı ile birlikte işbirliği içerisinde gireceğimiz iller, büyükşehirler ve ilçeler de olacaktır."

Destici, hafta sonu Sivas'ta, Sivas ve bölge adaylarını açıklamayı planladıklarını, diğer adayların ise partilerinin 29 Ocak'taki 31'inci kuruluş yıl dönümü kutlamasında duyurulacağını bildirdi.