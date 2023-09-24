BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Refik Seçgin'in cenaze törenine katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, uzun yıllar partisinin Konya İl Başkanlığını yürüten Osman Seçgin'in vefat eden oğlu Refik Seçgin'in cenaze törenine katıldı. Törene birçok siyasi ve vatandaş da katıldı.