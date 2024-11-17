BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası getirilmeli

Büyük Birlikte Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com YouTube kanalında gündemi değerlendirdi. Suçlarla ilgili cezaları yüzde yüz artırılması gerektiğini savunan Destici, "İdam cezası getirilmeli" dedi.

Destici, sözlerine şöyle devam etti;

"BU KONUDA ÇOK AÇIK VE NETİZ"

"Bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristler ile Narin kızımız gibi çocuklarımızı kadınlarımızı öldürenler için de mutlaka idam cezasının getirilmesi lazım. Bu konuda çok açık ve netiz. Bu konuyla ilgili 2010 yılında 2 milyon dilekçe verdik."