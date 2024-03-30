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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin'e destek istedi

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi'yiz. Bunun için diyoruz ki ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediye vaat ediyoruz." dedi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük Şarkışla Mitingi"ne katılan Destici, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin'e destek istedi.

Seçimlerin tüm siyasi partilere hayırlı olmasını dileyen Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi'yiz. Bunun için diyoruz ki ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediye vaat ediyoruz. Zaten geçtiğimiz dönemde aynen bu şekilde olduğu gibi şeffaf ve temiz bir belediyecilik yapan Kasım Gültekin kardeşimizle sizlerin karşınızdayız." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ittifak genel seçimlerde bütün seçim çevrelerini kapsıyor. Ama yerel seçimlerde ittifak olunan yerler var, ayrı ayrı girilen yerler var, büyükşehir belediye başkanlıklarında ittifak halindeyiz. Büyük şehirlerin ilçelerinde ittifak ettiklerimiz var, etmediklerimiz var. Her partinin kendi adayıyla girdiği var. Örneğin Sivas'ta bizim de belediye başkan adayımız var, AK Parti'nin de var."

Şarkışla ilçesinde adaylarını çektiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Destici, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şarkışla'mızın Büyük Birlik Partisi'ne bırakılması konusunda bizim talebimizi ve isteğimizi geri çevirmedi. Şarkışla'dan adayını çekerek Büyük Birlik Partisi'ni desteklediğini açıkladı. Ben buradan AK Parti'li kardeşlerime, bu nezaketi bize gösteren Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti kadrolarına sizlerin huzurundan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu iki büyük gücün birleşmesiyle Şarkışla'da tarihi bir sonuç çıkacak."

Kaynak: AA / Politika

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