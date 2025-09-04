BBP Genel Başkanı Destici, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sivas, o gün de bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, milletimizin birlikte, hür ve bağımsız bir şekilde var olma iradesinin, inançlarımıza, değerlerimize, kültürümüze, ülkemize ve milletimize yönelen tehditlerin karşısındaki en önemli teminatlarından ve güçlerinden birisi olmuştur." dedi.

Sivas'ta, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü töreninde konuşan Destici, 4 Eylül 1919'da başlayan, resmi kayıtlara göre 7 gün süren ve 11 Eylül 1919'da sonuç bildirgesinin yayınlanmasıyla kapanan Sivas Kongresi'nin 106. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın tarihçiler tarafından, kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Destici, "Herkesin, her şeyin bittiğini zannettiği noktada, devreye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi'nde, 'Milletin istiklalini, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır' cümlesiyle ifade ettiği, milletimizin birlikte, hür ve bağımsız olarak var olma iradesi girdi. Milli Mücadele'nin her aşamasında, inanç, kararlılık ve iradenin yanında, bir devlet aklı ve stratejik zeka yer almıştır." diye konuştu.

Destici, Sivas Kongresi'nin yenik çıkılan Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, ülkenin işgal güçlerinden temizlenip, Cumhuriyet'le sonuçlandırılan Milli Mücadele'nin en önemli adımlarından biri olduğunu aktardı.

Atatürk'ün, Sivas Kongresi'nin önemini, "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" cümlesiyle ifade ettiğini anımsatan Destici, Sivas Kongresi'nin yerinin ve zamanlamasının asla tesadüf olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Sivas bu milletin ve ülkenin teminatı olmaya devam edecektir"

"Kongreler dönemi bitti, cemiyetleri birleştirdik, başlıyoruz" cümlesinin Sivas'ta söylenmesinin, Sivas'ın jeopolitik öneminin yanı sıra, Sivas halkının Milli Mücadele'ye verdiği olağanüstü destek ve milletin istikbali için verdiği güvenle mümkün olduğunu dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Sivas, o gün de bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, milletimizin birlikte, hür ve bağımsız bir şekilde var olma iradesinin, inançlarımıza, değerlerimize, kültürümüze, ülkemize ve milletimize yönelen tehditlerin karşısındaki en önemli teminatlarından ve güçlerinden birisi olmuştur. Hiç şüphem ve tereddüdüm yok ki bundan sonra da Sivas, bu milletin ve ülkenin teminatı olmaya devam edecektir. Türklerin Anadolu'daki varlığını kasteden şark meselesi tanımlaması bugün bile ifade edilmektedir. Maalesef, bugün bile ülkemizde Sevr hayalleri kuranlar, daha kötüsü bunu utanmazca ifade edebilenler var. Maalesef bugün, ülkemizin birliği, bütünlüğü, Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan dilimiz, kimliğimiz, bayrağımız, başkentimiz, alın teriyle, gözyaşıyla, kazandığımız vatanımız, bağımsızlığımız, istiklalimiz ve istikbalimiz sözde 'demokratik dönüşüm' güzellemesiyle siyasi bölücüler tarafından tartışılmaya açılmaya çalışılmaktadır. Bize göre bu, başka bir işgal tehdidi ve başka bir beka meselesidir. Ama herkes bilsin ki Türk milleti olarak buna müsaade etmedik ve yine etmeyeceğiz. Millet olarak gücümüz neye yetiyorsa o ölçüde karşı duracak ve direneceğiz. Samsun'un, Amasya'nın, Erzurum'un, Sivas'ın da Anadolu ve Trakya'nın bütününün de aynı azim ve kararda olduğuna inanıyorum. Kürt'ü, Türkmen'i, Alevisi ve Sünnisi ile aziz milletime, milletimin aklına ve ferasetine güveniyorum."

???????Destici, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde, sadece Allah'a ve millete güvenip, sırtını dayayarak, zafer, hürriyet ve devlet armağan eden kahramanları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, her biri Milli Mücadele'nin kahramanları olan Sivas Kongresi'nin katılımcılarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getirerek, "Milli Mücadele'ye tüm varlığıyla sahip çıkan, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdası Sivas'ımızı ve Türk milletini sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.