BBP Genel Başkanı Destici, Trabzon'da konuştu Açıklaması

Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, okullardaki rehberlik eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, öğrenci-veli-okul işbirliğinin önemine dikkat çekti. Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı sonrası hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve eğitimde güvenlik kadar rehberliğin de önemli olduğunu ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, okullardaki rehberlik eksiğinin kapatılması gerektiğini belirterek, "Rehberlik öğretmenlerinin raporlarının dikkate alınması, bunların uygulanması lazım. Öğrenci, okul, veli işbirliğinin tam olarak sağlanması lazım." dedi.

Kentteki temasları kapsamında Tarihi Avrasya Pazarı'nı ziyaret eden Destici, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor dönemlerinin her zaman olduğunu ifade ederek, "Ama biz birlik olduğumuzda tüm meselelerimizi çözebilecek bir milletiz. Onun için birliğimizi koruduğumuz zaman devletimiz kıyamete kadar var olacaktır, ülkemiz payidar olacaktır, milletimiz de inşallah gelecek dönemlerde daha müreffeh, daha mutlu hayat yaşayacaktır." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, öğretmen Ayla Kara ve öğrencilerin isimlerinin okullarda yaşatılması gerektiğini kaydetti.

Destici, Kahramanmaraş ziyaretinde ailelerin bu konuda talepleri olduğuna dikkati çekerek, "Ben inanıyorum ki Milli Eğitim Bakanımız da aynı hassasiyettedir ve mutlaka bu da yapılacaktır, yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Meselenin çözümünün sadece güvenlik boyutu olmadığını vurgulayan Destici, "Çocuklarımızı doğru bilgilerle donatacağız ve kalplerine hem Allah sevgisini hem insan sevgisini yerleştireceğiz." dedi.

Sosyal medya düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, "Okullardaki rehberlik eksiğinin kapatılması lazım. Rehberlik öğretmenlerinin raporlarının dikkate alınması, bunların uygulanması lazım. Öğrenci, okul, veli işbirliğinin tam olarak sağlanması lazım." diye konuştu.

Destici, temasları kapsamında Vali Tahir Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

