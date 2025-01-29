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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin 32. kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O, bizim, varlığı, varlıktan daha çok yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader ve mücadele arkadaşımızdı." dedi.

Destici, partisinin 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurucu genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Daha sonra, bir otelde düzenlenen kuruluş yıl dönümü programına katılan Destici, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, yangınla ilgili sorumlulara bedelinin ödetilmesi gerektiğini söyledi.

BBP olarak geride bıraktıkları 32 yılda Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikirlerini, şahsiyetini, ahlakını ve siyasi duruşunu takip ettiklerini belirten Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O, bizim, varlığı, varlıktan daha çok yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader ve mücadele arkadaşımızdı." diye konuştu.

"Büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz"

Çok sayıda siyasi parti tarihin tozlu sayfalarında yer alırken partisinin yoluna devam ettiğini belirten Destici, "Biz, sadece milletine sırtını yaslayarak, kurulduğundan beri çizgisinde hiçbir kırıklık olmadan, mensuplarının başını öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden bugüne geldik. Aynı aşkla, aynı imanla, aynı dürüstlükle, doğrulukla, yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini belirterek, "Milletinin yanında, siyonistlerin, emperyalistlerin ve bölücülerin karşısında olan diğer siyasi partilerle birlikte, daha güçlenecek ve Türkiye Yüzyılı ideallerimize ulaşacağız. 21. yüzyılı inşallah Türkiye Yüzyılı ve Türk asrı yapacağız." ifadesini kullandı.

Destici, hangi ülkesinde yaşarsa yaşasın, tüm Türk soylulara çifte vatandaşlık verilmesi talebinde bulundu.

Parti olarak önlerindeki süreçte çalışmalarına eksiksiz bir şekilde devam edeceklerini belirten Destici, "Bu süreyi doğru ve verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Bu yıl içerisinde önce ilçe kongrelerini, daha sonra il kongrelerini ve akabinde büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama mesajı gönderdi

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu. Erdoğan, mesajında BBP'nin 32. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Programa, bazı siyasi partilerin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle büyükelçiler de katıldı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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