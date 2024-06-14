BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyasi çekişmeler olabilir, bütün bunları bu bayramda bir kenara bırakalım ve hepimiz birbirimizle bayramlaşalım. Bayramın, birliğimize daha çok katkı sağlamasına da biz de inşallah sebep olanlardan olalım." dedi.

Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, bayramın ülkeye, millete, Doğu Türkistan'dan Gazze'ye yeryüzündeki tüm mazlumlara huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Filistin halkının yaklaşık 9 aydır Gazze'de bir soykırıma tabi tutulduğunu belirten Destici, dünyanın diğer coğrafyalarında da dökülen kan ve gözyaşının acısını yaşadıklarını ifade etti.

"Bayram, Gazze'ye bir nebze nefes olsun"

Gazze'de çocukların açlıktan ölmeye başladığını belirten Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Bu, başta İslam dünyasının ayıbıdır, hepimizin ayıbıdır ama onun da üstünde, büyük bir insanlık ayıbıdır. İslam dünyası bu utançla ne kadar yaşayacak bilemiyorum. İslam ülkelerini yönetenler, onların başında bulunanlar, bu utancı ne kadar taşıyacaklar onu da bize zaman gösterecek. Dünyaya demokrasi, barış ve insan hakları dersi verdiğini düşünen Batı, başta ABD, İngiltere, Fransa olmak üzere, onlar artık acaba başka ülkere ya da kamuoyu önüne çıkıp, yine barıştan, insan hak ve hürriyerlerinden, yaşam hakkından, bahsedecekler mi? Ben, bahsetseler bile artık bir inandırıcılıklarının olmadığnı düşünüyorum. Gazze'deki kardeşlerimizi selamlıyorum, Cenab-ı Hak, yar ve yardımcıları olsun. Katil Netanyahu'nun siyonist İsrail'i tarafından soykırıma tabi tutularak şehit edilenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Cenabıhak, ilk önce o mazlumların bayramını mübarek kılsın. Bu Kurban Bayramı'nda, inşallah onlara bir nebze de olsa nefes almayı nasip etsin."

Milyonlarca Müslümanın Hac vazifesi için kutsal topraklarda olduğunu anımsatan Destici, hacıların Arafat'ta yapacağı dualarla, başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere, dünyanın her tarafındaki mazlumların kurtuluşuna vesile olmaları temennisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına çağrı

Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak, kendi imkanlarıyla kutsal topraklara giden fakat hac vizesi olmadığı için geri gönderilmek istenen vatandaşlara yardım edilmesini talep etti.

Destici, bayramın sevinç ve mutluluğu paylaşmak olduğunu belirterek,"Bayramlar, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, büyük katkı sağlamaktadır. Ama bu katkının daha da yükselmesi bizim elimizde. Günlük çekişmelerimiz olabilir, birtakım problemler yaşayabiliriz, bazen bu en yakınımızla olabilir. Siyasi çekişmeler olabilir, bütün bunları bu bayramda bir kenara bırakalım ve hepimiz birbirimizle bayramlaşalım. Bayramın, birliğimize daha çok katkı sağlamasına da biz de inşallah sebep olanlardan olalım." ifadelerini kullandı.

Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşları trafik kazalarına karşı uyaran Destici, "Cenabıhak, memleketimizin tüm insanlarını her türlü kazalardan, belalardan ve doğal afetlerden muhafaza etsin." dedi.

Dün Adıyaman ve Elazığ'da deprem bölgesini ziyaret ettiğini anımsatan Destici, çok sayıda vatandaşın konteynerde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, depremzede vatandaşların bayramlarını kutladı.