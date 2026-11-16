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BBP Genel Başkanı Destici, KKTC ziyaretinde DP Genel Başkanı Ataoğlu ile görüştü

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BBP Genel Başkanı Destici, KKTC ziyaretinde DP Genel Başkanı Ataoğlu ile görüştü
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC ziyaretinde DP Genel Başkanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede karşılıklı görüş alışverişi yapıldı; Ataoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Destici'ye teşekkür etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği ziyarette Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Demokrat Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Destici, DP Genel Başkanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Destici ve Ataoğlu karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ataoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Destici'ye nazik ziyareti ve gerçekleştirdikleri görüşme dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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