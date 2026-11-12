Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BBP Genel Başkanı Destici, İsrail yönetiminin soykırım yaptığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici, İsrail yönetiminin soykırım yaptığını söyledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail yönetiminin Filistin'de soykırım yaptığını belirterek buna sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İGEF 2026 açılışının ardından stantları gezen Destici, Türkiye'nin iç güvenlik ekipmanlarında kendine yeterli hale geldiğini de vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İsrail yönetimi bir soykırım yaptı. Buna karşı kimsenin sessiz kalmaması gerekiyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 3.Uluslararası İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nın (İGEF 2026) açılış törenine katıldı. Açılış töreninin ardından fuar alanındaki stantları ziyaret eden Destici, sergilenen yerli ve milli güvenlik ekipmanlarını inceledi. Savunma sanayiinde elde edilen başarılara ve Türkiye'nin iç güvenlik alanında kendi kendine yeterli hale gelmesine dikkat çeken Destici, "Ülkemiz son yıllarda savunma sanayiinde büyük başarılar elde etti. İç güvenlik ekipmanlarını savunma sanayimizin önemli bir parçası olarak addediyoruz. Çünkü sizin iç huzurunuz yoksa, iç güvenliğiniz tesis edilmemişse, insanınızı koruyamıyorsanız, sizin zaten dışarıya karşı bir mukavemet göstermeniz mümkün değil. Türkiye uzun yıllar terörle mücadele etti. Bizim bir İHA'mız, SİHA'mız yoktu. O kadar basit aletler yoktu ki bunların hepsini dışarıdan ithal ediyorduk ve istediğimiz zaman alamıyorduk ve iyisini bize vermiyorlardı. Başta terör örgütleri olmak üzere hem iç güvenlikte hem dış güvenlikte kendimize yetecek donanıma sahip olduk. Onun için gururluyuz, mutluyuz" dedi.

"27 yıl öncesine geri döndüğümüzde enkazı daha hızlı kaldırıp, insanlarımızı kurtarma adına maalesef yeterli ekipmanlara sahip değildik"

Destici, 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminde arama kurtarma çalışmalarında yaşanan ekipman yetersizliğini hatırlatarak, "Bugün Düzce depreminin 27'nci yıl dönümü. 27 yıl öncesine geri döndüğümüzde enkazı daha hızlı kaldırıp, insanlarımızı kurtarma adına maalesef yeterli ekipmanlara sahip değildik. Ama bugün Elhamdülillah sahibiz. Düzce depreminde, Marmara depreminde ve en son Maraş, Malatya, Hatay, Adıyaman depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

"İsrail yönetimi bir soykırım yaptı"

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösteren Destici, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız dün İsrail'e çok net yine mesajlar verdi. İsrail'e sadece İsrail olduğu için bu mesaj verilmiyor. İsrail yönetimi bir soykırım yaptı. Buna karşı kimsenin sessiz kalmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği haklı tepkiye de İsrail yetkililerinin verecek cevapları yok. İsrailli yetkililer hakaret etmeye kalkıyorlar, kötü söz söylemeye kalkıyorlar. Ama bunların hiçbir kıymeti yok. O kötü sözlerini de, hakaretlerini de biz misliyle kendilerine iade ediyoruz. Soykırım yapan, kadınları, çocukları öldüren bir hükümete asla sessiz kalmayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi27

Korkulan oldu! Orduya emri verdiler
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
Demet Evgar'dan şaşırtan itiraf: Oyuncu olmak için açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm

Ünlü oyuncudan itiraf: Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm
Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 cinayet! Hepsinde aynı detay

Bu şehirde 7 günde 10 kişi öldürüldü! Hepsinin tek ortak noktası var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki! "Soykırımı örtbas edemez"
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı60

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi

Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi