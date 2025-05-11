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BBP Genel Başkanı Destici: "İki suç için idam cezası geri getirilmelidir"

BBP Genel Başkanı Destici:
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka gelmeli ve daha önce de ifade ettiğimiz iki suç için idam cezası geri getirilmelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka gelmeli ve daha önce de ifade ettiğimiz iki suç için idam cezası geri getirilmelidir" dedi.

BBP İç Anadolu Çalıştayı'na katılmak üzere Konya'ya gelen Genel Başkan Mustafa Destici, basın mensupları ile bir araya geldi. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Destici, "Öncelikle kendi annelerimiz başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da evlatlarını kaybeden, evlatlarının acısını her gün yüreğinde yaşayan annelerimiz başta olmak üzere yeryüzündeki tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"İki suç için idam cezası geri getirilmelidir"

Türkiye'de sonu ölümle biten olaylarda adaletin tesis edilmediğini, cezaların caydırıcı ve yeterli olmadığını ifade eden Destici, "Şimdi baktığınız zaman maalesef Türkiye'de sonu ölümle biten hadiselerde verilen cezaların hem adaleti tesis etmediği hem de caydırıcılık anlamında da maalesef yeterli olmadığını görüyoruz. İşte en son birkaç örnek verirsek adam 2 evladını öldürmüş, 2'si yaralı canını zor kurtarmış ve 16 sene yatmış çıkmış. En son Sivas'taki hadisede 2 masum yavru babalarıyla husumetinden dolayı hunharca öldürülüyor. Pek çok suç sabıkası var, kaydı var. İşte yine en son bunların hepsini geçen hafta yaşadık. İstanbul'da ayrıldığı eşini zorla tekrar götürmek istiyor. Kadın başına ne geleceğini bildiği için direniyor ve sokak ortasında katlediliyor. Onun da yine bir sürü suç kaydı var. Şimdi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Narin öldü gitti ve hala mesele aydınlatılabilmiş değil. Sıla bebek yani bu olaylara bir sürü örnek daha verebiliriz. Onun için bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması için bizim hem öncesiyle ilgili hem de sonrasıyla ilgili almamız gereken tedbirler var. Cezalar yeniden gözden geçirilmeli ve tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka ama mutlaka öncelikle bizim ceza kanunlarımızda yer almalıdır. Yani 2 çocuğunu öldüren, 2'sini de yaralayan ve kaçmasa onları da öldürecek olan bir cani artık bir daha hapisten çıkamamalıdır. ya da işte Sıla bebeğe o çirkinliği yapanlar ya da işte Narin kızımızı katledenler ya da işte Sivas'taki hadisedeki gibi 2 masum genci öldüren bir daha çıkamamalı. Bunlar çıkıyorlar, istatistikler ortada, bu tür hapse girip çıkanların üçte ikisi tekrar suç işliyorlar. Bir cana daha mal oluyor. Onun için burada cezalar mutlaka gözden geçirilmeli. Tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka gelmeli ve daha önce de ifade ettiğimiz iki suç için de idam cezası geri getirilmelidir. Birisi işte böyle küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı istismar ettikten sonra öldüren canilerimiz için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için bu iki suç için idam cezası geri getirilmelidir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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