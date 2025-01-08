BBP Genel Başkanı Destici, Cenaze Törenine Katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'nın vefat eden babası Yunus Çanakçı'nın cenaze törenine katıldı.

Özbağ Helvacılar Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Destici, Başkan Çanakçı ve ailesine taziyelerini iletti.

Yunus Çanakçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Helvacılar Mahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze töreninden sonra Vali Vekili İsmail Çetinkaya ile görüşen Destici, ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu da ziyaret etti.

Destici, belediyede yaptığı açıklamada, Başkan Ekicioğlu'na Özbağ ve Mucur belediyeleriyle uyumlu şekilde çalışmaları ve verdikleri destekler için teşekkür etti.

Kırşehir'in Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden birisi olmasının yanı sıra, bu coğrafyada Yunus Emre, Ahi Evran ve Neşet Ertaş gibi önemli değerlerle anıldığını aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Bugün gündemimiz, hayat pahalılığı ve bunun en önemli sebeplerinden birisi ise fırsatçılıktır. İşte Ahilik kültürü buna izin vermiyordu. Ahilik o kadar önemlidir. Esnaf, üretici hakkı ne ise alıyordu, onun ötesine geçmiyordu. Tüketiciyi, vatandaşı da düşünüyordu. Asla harama el uzatmıyordu. Bizim Ahilik kültürüne dün olduğundan belki de bugün daha fazla ihtiyacımız var. Bugün gelinen noktada sadece ülkemizde değil, dünyada da bir yozlaşma, maneviyattan, ahlaktan ve kimlikten kopuş yaşanıyor. Çünkü onların yaşatılması çok kıymetli ve değerli."