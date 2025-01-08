Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Alevlere teslim olan Los Angeles'ta acil durum! 1000'den fazla ev yok
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız

Gazze'de ateşkes kapıda! ABD'den kritik açıklama geldi
Parti içine 'Pışık' yapan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Kim alındıysa alındı

İmamoğlu, tepki çeken ifadesi için bakın ne dedi

BBP Genel Başkanı Destici, Cenaze Törenine Katıldı

BBP Genel Başkanı Destici, Cenaze Törenine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'nın babası Yunus Çanakçı'nın cenaze törenine katılarak başsağlığı diledi. Törende, Destici Ahilik kültürünün önemine de dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'nın vefat eden babası Yunus Çanakçı'nın cenaze törenine katıldı.

Özbağ Helvacılar Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Destici, Başkan Çanakçı ve ailesine taziyelerini iletti.

Yunus Çanakçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Helvacılar Mahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze töreninden sonra Vali Vekili İsmail Çetinkaya ile görüşen Destici, ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu da ziyaret etti.

Destici, belediyede yaptığı açıklamada, Başkan Ekicioğlu'na Özbağ ve Mucur belediyeleriyle uyumlu şekilde çalışmaları ve verdikleri destekler için teşekkür etti.

Kırşehir'in Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden birisi olmasının yanı sıra, bu coğrafyada Yunus Emre, Ahi Evran ve Neşet Ertaş gibi önemli değerlerle anıldığını aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Bugün gündemimiz, hayat pahalılığı ve bunun en önemli sebeplerinden birisi ise fırsatçılıktır. İşte Ahilik kültürü buna izin vermiyordu. Ahilik o kadar önemlidir. Esnaf, üretici hakkı ne ise alıyordu, onun ötesine geçmiyordu. Tüketiciyi, vatandaşı da düşünüyordu. Asla harama el uzatmıyordu. Bizim Ahilik kültürüne dün olduğundan belki de bugün daha fazla ihtiyacımız var. Bugün gelinen noktada sadece ülkemizde değil, dünyada da bir yozlaşma, maneviyattan, ahlaktan ve kimlikten kopuş yaşanıyor. Çünkü onların yaşatılması çok kıymetli ve değerli."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Politika
img

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
img

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
img

Altın fiyatları için kader anı bu gece
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı

İşte endişe yaratan HPMV virüsüne ilişkin tüm ayrıntılar
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne? Tottenham Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 8 Ocak EXXEN spor canlı izle Los Angeles yangını söndü mü, devam ediyor mu, ölen var mı ABD? Galatasaray Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi? Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı? Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.