Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde, dört tur boyunca iki aday da eşit oy alınca sonuç, kura seçimine kaldı. Kura çekiminde ise CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.

Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu, seçim saat 10.00 itibariyle başladı.

İLK DÖRT TURDA KAZANAN ÇIKMADI

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde ilk turda AK Parti'nin adayı 19, CHP'nin adayı 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Seçimin üçüncü turunda ise yine AK Partili üye 18, CHP'li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Seçimin dördüncü turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler toplantı odasına alındı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ KURA İLE BELİRLENDİ

İlk dört turda seçimin berabere sonuçlanması nedeniyle kurallara göre; belediye başkan vekili iki aday isim arasında kura çekildi. Kuradan CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın ismi çıktı.

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Kahraman'ın seçilmesinin ardındansa salon karıştı. Belediye meclis üyeleri soluğu kürsünün önünde alırken büyük gerginlik yaşandı.

AK PARTİ DAVA AÇACAK

AK Parti grubunun CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağı öğrenildi.