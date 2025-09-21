Haberler

Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
Haber Videosu

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Başkanvekilliği seçiminde 4.turda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Kahraman'ın seçilmesi sonrası salonda gerginlik çıktı, belediye meclis üyeleri kürsüye yürüdü. AK Parti'nin seçimin iptali için dava açacağı öğrenildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde, dört tur boyunca iki aday da eşit oy alınca sonuç, kura seçimine kaldı. Kura çekiminde ise CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.

Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu, seçim saat 10.00 itibariyle başladı.

İLK DÖRT TURDA KAZANAN ÇIKMADI

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde ilk turda AK Parti'nin adayı 19, CHP'nin adayı 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Seçimin üçüncü turunda ise yine AK Partili üye 18, CHP'li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Seçimin dördüncü turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler toplantı odasına alındı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ KURA İLE BELİRLENDİ

İlk dört turda seçimin berabere sonuçlanması nedeniyle kurallara göre; belediye başkan vekili iki aday isim arasında kura çekildi. Kuradan CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın ismi çıktı.

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Kahraman'ın seçilmesinin ardındansa salon karıştı. Belediye meclis üyeleri soluğu kürsünün önünde alırken büyük gerginlik yaşandı.

AK PARTİ DAVA AÇACAK

AK Parti grubunun CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağı öğrenildi.

Haberler.com / Ayça Elal - Politika
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'de genel başkan belli oldu! Seçimde 835 oyun tamamını aldı
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu

Bayrampaşa'da başkanvekili kurayla seçildi! Salonda sevinç çığlıkları
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia

Kılıçdaroğlu neden salonda yoktu? İşte kulislerde konuşulan iddia
Trump'tan Afganistan'a uyarı: Bagram Hava Üssü geri verilmezse kötü şeyler olacak

Ülkeyi açık açık tehdit etti: Üssü geri vermezseniz kötü şeyler olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Isinize gelmeyince hemen mahkemeye kosarziniz, çok zararsiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Fazla zirlamayin kaybetiniz kabülenmeyi ögrenin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti

Babasının öldüğünü günler sonra fark etti
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP kurultayı başladı! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.