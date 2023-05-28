Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Oyunu Kullandı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sabah erken saatlerde ailesiyle birlikte sandık başına giderek oyunu kullandı. Başkan Sandal, "Bu seçim öncekilerden çok daha önemli, çok daha anlamlı. Vatanını seven sandığa gelsin. Ülkemiz için yarının bugünden daha güzel olmasını diliyorum" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal ve oğlu Yağız Sandal ile birlikte Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Oy kullanma işlemlerinin ardından Başkan Sandal, daha sonra okulda bulunan seçmenlerle sohbet etti.

HALKIN İKTİDARINDA BULUŞALIM

Sandal, "Biz ülkemiz için her şeyin daha iyi olmasını istiyoruz. Aydınlık yarınlarda, huzurlu, mutlu, kardeşçe ve özgürce yaşamak istiyoruz. Diliyoruz ki; yarın, bugünden daha güzel olsun ve insanlarımız eşitliğe, refaha, istediği hayata kavuşsun. O yüzden bu seçim öncekilerden çok daha önemli. Vatanını seven sandığa gelsin ve yarın halkın iktidarında buluşalım. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.