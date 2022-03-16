Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Koçlardan, güven tazeledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Koçlardan, güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Koçlardan, güven tazeledi

Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şubesinin 2. Olağan Kongresi sonucunda Şube Başkanı İsmail Koçlardan ve yönetimi delegelerin tercihi ile tekrardan seçilerek güven tazeledi.

DİYARBAKIR (İHA) - Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şubesinin 2. Olağan Kongresi sonucunda Şube Başkanı İsmail Koçlardan ve yönetimi delegelerin tercihi ile tekrardan seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçim sonucunda daha güçlü olarak yollarına devam edeceklerini belirten Koçlardan, bu yolda kurucu genel başkanları merhum Mehmet Akif İnan'ın izinden gideceklerini ifade etti. Her ne görüşte olursa olsun hak ve adalet için çalışacaklarını şiar edindiklerini kaydeden Koçlardan, "Bu göreve geldiğimiz günden itibaren ilimizde temsilcilik olan sendikamızın şube olması için elimizden geleni yaptık. Allah'a hamd olsun bu yolda muvaffak olduk. Bundan sonra da Allah'ın izniyle üye sayımızı arttırmak için hem yönetim hem de iş yeri temsilcilerimizle elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Koçlardan, güven tazeledi

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Akif İnan, Diyarbakır, Mevla, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title