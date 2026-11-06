Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında İl İdare Kurulu Başkanları toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında İl İdare Kurulu Başkanları toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl İdare Kurulu Başkanları Toplantısı yeni valilik binasında yapıldı. Toplantıda vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kamu hizmetleri ve yatırımlar değerlendirildi; kurumlar arası iş birliği ile İşgücü Uyum Programı çalışmaları görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl İdare Kurulu Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kentte sürdürülen faaliyetler ele alındı.

Yeni valilik binasında yapılan toplantıda, il genelindeki kamu hizmetlerinin mevcut durumu ve devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin üzerinde durulduğu toplantıda, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve etkin ulaştırılması için nelerin yapılacağı görüşüldü. Ayrıca İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında sürdürülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Eldivan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine hızlı ve etkin şekilde karşılık verilebilmesi için kamu kurumlarının iş birliği ve uyum içerisinde çalışmasının önemini vurgulayarak, kamu hizmetlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi

Emre geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de bomba ayrılıklar
Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç

Herkes aynı anda ağzını açtı! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti

Hilal öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Cehennem Necati'nin sağ kolu yakalandı
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş70

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
'Geleceğe Miras' ile 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı

"Geleceğe Miras" ile 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler

Binlerce gencin beklediği haber geldi! Son tarihi kaçırmayın

8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

Pargalı İbrahim'i görenler tanımakta zorlandı! İşte son hali