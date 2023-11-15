Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ-KAB) olağan meclis toplantısı Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda birlik faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonrası birlik üyeleri Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda ağırlandı.
Bayburt- Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ-KAB) olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşma yapan BAY-GÜ-KAB Başkanı, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, birlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas'ın divan başkanlığını yaptığı BAY-GÜ-KAB Olağan Meclis Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, toplantı sonrası birlik üyelerini Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda ağırladı. - BAYBURT