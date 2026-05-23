Başkan Okutmuş güven tazeledi

Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin 15. olağan genel kurulunda mevcut başkan Murat Okutmuş, yeniden başkanlığa seçildi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti dernek merkezinde gerçekleştirilen kongrede, cemiyetin yeni yönetim, denetleme ve onur kurulu üyeleri belirlendi. Kongre divan heyetinde Sadık Yavuz, Fatih Dündar ve Serdar Karaoğlu yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, taslak bütçe ve faaliyet raporları okunarak kabul edildi. Yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Murat Okutmuş, yeniden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçildi. Okutmuş'un yönetim kurulunda Burhanettin Okumuş, Öznur Demir, Cengiz Han Okutmuş, Baki Meral, Ali Oltulu ve Hülya Karaer yer aldı.

Denetleme kuruluna Sadık Yavuz, İbrahim Yumak ve Fatih Dündar seçilirken, onur kurulu Yaşar Yıldız, Selma Kunar ve Remzi Kırık'tan oluştu.

Kongre sonrası üyelere teşekkür eden Başkan Okutmuş, Gazeteciler Cemiyetinin 35 yılı geride bırakan köklü bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi. Başkan Okutmuş, geride kalan 3 yıllık görev süresinde yapılan çalışmalara ilişkin üyelere bilgi verdi.

Gazeteciliğin toplumsal vicdanla örtüşen önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Okutmuş, Bayburt basınının ilkeli ve dürüst habercilik anlayışıyla görevini sürdürdüğünü belirterek, "Toplumun vicdanı olmaya devam edeceğiz" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı