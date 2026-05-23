''Siz Türkler ırkçısınız'' diye paylaşım yapan Oulai'den yeni açıklama
Trabzonsporlu futbolcu Christ Oulai'nin sosyal medya hesabından "Siz Türkler ırkçısınız" yazılı iki paylaşım yapılmış, söz konusu paylaşımlar kısa süre içerisinde kaldırılmıştı. Oulai, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak "Paylaşım bana ait değildi. Üzgünüm, hacklendi'' dedi.
''SİZ TÜRKLER IRKÇISINIZ''
OULAI'DEN YENİ BİR PAYLAŞIM
Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımlar sonrası Fildişili oyuncu şahsi hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak "Paylaşım bana ait değildi. Üzgünüm, hacklendi." ifadelerini kullandı.