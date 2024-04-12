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Bayburt Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Bayburt Belediye Meclisi'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mete Memiş başkanlığında Belediye Salonunda düzenlenen toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı, Meclis Başkan Vekili, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

Memiş, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İlimizin gelişip güzelleşmesi ve yaşam standardının yükselip göç veren değil, göç alan il olması için yolumuz uzun, bir o kadar da zor." dedi.

Başkan Mete Memiş, ekip olarak en iyisini yapmak için mesai mevhumu gözetmeksizin yoğun çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Mete Memiş Bayburt Yerel yönetim Politika Güncel Haberler

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