Batman'da Filistin'e Destek Eylemi Düzenlendi

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı tarafından Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri'nin de katılımıyla Turgut Özal Bulvarı'nda Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Eyleme binlerce vatandaş katıldı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahi ve marşlar okundu.

Batman'da Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri'nin de katılımıyla Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı tarafından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ve Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri'nin katılımıyla Turgut Özal Bulvarı Basın Kavşağı'nda Filistin'e destek için eylem düzenlendi. Filistin bayraklarının taşındığı mitinge HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İl Başkanı Davut Şahin, partinin il ve ilçe yönetimi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Eylemde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sanatçılar tarafından ilahi ve marşlar okundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "37 gündür ümmet ayakta ama birkaç gündür Filistinli kardeşlerimizden çağrı yapıldı. Dediler ki 'Önümüzdeki cuma, cumartesi ve pazar günleri meydanları doldurun, dayanışmayı güçlendirme ve ABD ile siyoniste baskı yapma günleri olsun.' Biz kıyamdayız, ayaktayız, biz bu tufanın arkasındayız, meşru görüyoruz. Mazlumlarla dayanışma içindeyiz, zalimin zulmüne boyun eğmeyen azizleri tebrik ediyoruz" dedi. - BATMAN