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Batman'da DEM Parti, 5 ilçeyi kaybetti

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Batman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezini kazanan DEM Parti, 5 ilçenin tamamını kaybetti.

Batman'da resmi olmayan sonuçlara göre Sason ilçesinde AK Parti adayı İrfan Demir, Kozluk'ta AK Parti adayı Veysi Işık, Gercüş'te AK Parti adayı Gündüz Günaydın, Beşiri'de Yeniden Refah Partisi adayı Alparslan Karabulut, Hasankeyf ilçesinde ise CHP adayı Hamit Tutuş kazandı. Batman il merkezini kazanan DEM Parti, beldelerde de umduğunu bulamadı. 5 beldeden sadece Beşiri'nin İkiköprü beldesini kazanan DEM Parti, Yücebağ'da belde başkanlığını AK Parti adayı Abdullah Bil'e, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesini AK Parti adayı Fırat Karabulut'a, Gercüş ilçesi Kayapınar beldesini Yeniden Refah Partisi adayı İmadeddin Ekmiş'e, Balpınar beldesini de HÜDA PAR adayı Samir Özkan'a kaptırdı. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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