Batı Trakya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Batı Trakya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için toplanan yüzlerce Türk ve Yunan, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. İskeçe Meydanı'nda gerçekleşen yürüyüşte göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı ve Filistin bayrakları açtı. Yürüyüşe İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.
Batı Trakya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için toplanan yüzlerce Türk ve Yunan, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.
İskeçe Meydanı'nda İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösteren yüzlerce gösterici, düzenledikleri yürüyüşte Türkçe ve Yunanca İsrail aleyhine slogan attı.
Yoğun katılım ile düzenlenen yürüyüşte göstericiler, Filistin bayrakları açtı.
Gösteriye İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Batı Trakya genelindeki camilerde dün de gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.