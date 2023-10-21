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Batı Trakya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Batı Trakya'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için toplanan yüzlerce Türk ve Yunan, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. İskeçe Meydanı'nda gerçekleşen yürüyüşte göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı ve Filistin bayrakları açtı. Yürüyüşe İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ve Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.