Batı Balkanlar'dan Batı Avrupa'ya göç ve diaspora ele alındı

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı tarafından düzenlenen panelde, Batı Balkanlar'dan Batı Avrupa'ya göç ve diasporanın ülkelerine katkıları ele alındı. Panelde konuşmacılar, göçün durdurulması ve diaspora topluluğunun arttırılması için çözüm yollarını tartıştı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığınca düzenlenen "Diaspora Katılımı Yoluyla Göç: Diplomatik ve Kalkınma İşbirliğinde Yeni Bir Boyut" başlıklı panelde Batı Balkanlar'dan Batı Avrupa'ya göç ve diasporanın ülkelerine sunabileceği katkılar ele alındı.

Başkent Priştine'de, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı himayesinde düzenlenen panelde, Bakan Donika Gervalla, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Devlet Sekreteri Zdenko Lucic ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Artemis Malo konuşmacı olarak yer aldı.

Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla, panelde yaptığı konuşmada, kendisinin 40 yılı aşkın süre Kosova dışında yaşadığını ve Almanya'dan ülkesine deneyim getirmenin önemli olduğunu söyledi.

Diasporanın Kosova'ya yılda 1 milyar avrodan fazla gelir getirdiğini, bunun da ülkenin toplam bütçesinin üçte birine denk geldiğini belirten Gervalla, "Sadece Kosova'nın değil, bölge ülkelerinin de ağırlıklı olarak açık demokrasilerde yaşayan ve hukukun üstünlüğü açısından ekonomik ve doğal davranışları gelişmiş diasporaya ihtiyacı var." dedi.

Dışişleri Bakanı Osmani de Avrupa Birliği'ne ulaşmanın hızlı görünmediğini, Avrupa entegrasyonuna yol açacak başka yolların bulunması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşları ülkelerinde tutma ve beyin göçünü durdurma konusunda son 30 yılda her yolu denediklerini anlatan Osmani, "Göçü durdurmanın, gençlerimizi ülkemizde tutmanın ve diaspora topluluğunu arttırmamanın tek yolu Avrupa Birliği'ne katılmak, halkımızın daha iyi bir yaşam için gittiği ülkelerle aramızdaki bu sosyo-ekonomik uçurumu kapatmaktır." diye konuştu.

Lucic de Hırvatistan'dan tarih boyunca ekonomik ve siyasi nedenlerle göçlerin yaşandığını, ülkenin AB'ye üye olmasının ardından ise vatandaşların ekonomik nedenlerle daha gelişmiş ülkelere gittiğini vurguladı.

Göçü önlemek için devletlerin yetenekli kişileri koruması ve vatandaşlara istikrarlı bir ekonomi sağlaması gerektiğine dikkati çeken Lucic, "Hırvatistan bağımsızlığından bu yana ekonomiyi güçlendirmek ve insanlara ülkeye geri dönmeleri için nedenler vermek amacıyla çok şey yaptı." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Malo ise Arnavutluk'un gelecek yıl diaspora ve göçü önlemeyle ilgili yeni projeleri olduğunu kaydetti.

Batı Balkan ülkeleri, bölgeden Batı Avrupa'ya göçün artması nedeniyle son yıllarda ciddi iş gücü sorunuyla yüzleşiyor.