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Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındığı gün serbest bırakıldı" iddiasını yalanladı. Başsavcılık, "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şubeden serbest bırakılan tek ismin hakkında 'Naylon fatura kesiyor' denilen Serdar Haydanlı olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yanıt verdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: SERDAR HAYDANLI GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyor.

2015 yılında 4.5G Grup şirketini kuran Haydanlı, aynı zamanda birçok organizasyon ve etkinlikte aktif rol almış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Selçuk Bayraktar öncülüğünde düzenlenen Teknofest etkinliklerinde görev aldığı bilgisi paylaşılmıştır.

Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Geri cagirmislardir zormu gidin getirin dersin aninda gelir

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Özgür tam MAL

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Nasıl olsa ceza yok yalana dolana üfür üfürebildiğin kadar ..

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

en güzel yaptıkları şey YALAN

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarısefa KURAL:

hayatı yalan lan bunların

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Partiler yalan söyler, ama kardeşim her soyledikleride yalan olmaz ya hu...yalan işinde chp nirvanaya ulaştı.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

ya bu aktrollerin arpasını kim veriyor. adamlar işleri güçleri yok yalan yorum tazıyorlar. ama biz sizin arpanızı kesicez. arpalığa çevirdiniz türkiyeyi

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Yalanlama deyince aklanıyor mu başsavcılık?

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Dağhan mı yalanlamış

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Özgür özel yarı cahil olduğun ne kadar aşikar. Bişey olduğunu sanıp Altı boş konuşanlara yarı cahil denir. İlber ortaylının dediği gibi cahilden korkma eğitilebilir yarı cahikden kork buda özgü özel.

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