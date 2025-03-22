Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında düzenlediği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şubeden serbest bırakılan tek ismin hakkında 'Naylon fatura kesiyor' denilen Serdar Haydanlı olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yanıt verdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: SERDAR HAYDANLI GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.

SERDAR HAYDANLI KİMDİR?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyor.

2015 yılında 4.5G Grup şirketini kuran Haydanlı, aynı zamanda birçok organizasyon ve etkinlikte aktif rol almış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Selçuk Bayraktar öncülüğünde düzenlenen Teknofest etkinliklerinde görev aldığı bilgisi paylaşılmıştır.