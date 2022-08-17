"Başörtülü psikolog olmaz" diyen Üstün Dökmen'e bir tepki de Karamollaoğlu'ndan: Seçim kaybedilirse bunlar yüzünden kaybedilir

Prof. Dr. Üstün Dökmen, geçtiğimiz günlerde başörtüsü üzerinden tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Dökmen'in sarf ettiği "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist olmaz" sözleri eleştiri yağmuruna tutuldu. Dökmen'e tepki gösteren isimlerden biri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu, "Bu mantıkta insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir. Kendi zeka düzeyini mutlaka sorgulamalıdır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Üstün Dökmen başörtülülere yönelik tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Dökmen'in sarf ettiği "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" sözleri eleştiri yağmura tutuldu.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dökmen'i eleştirerek, "28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor." dedi.

"KENDİ ZEKA DÜZEYİNİ MUTLAKA SORGULAMALIDIR"

Tepkilerin odağında yer alan Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Mollaoğlu "Birtakım kişilerin Türkiye'nin yaşadığı bazı olumlu gelişmeleri kabullenmekte zorlandıklarını gösteriyor bu durum. Allah rızası için yıllardır yapmaya çalıştığınız şu baskıları bırakın. Mantıksızlıkları bir kenara koyun. İnsanların deneyimlerini paylaşırken onları yargılamama gibi temel meslek etiğine sahip olması gerekir. Bir psikolog, bir kadının kıyafetinden ötürü o mesleği icra etmemesini söylüyorsa önce kendi mesleki yeterliliğini ardından da kendi zeka düzeyini mutlaka sorgulamalıdır. Zaten bu mantıkta insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir" ifadelerini kullandı.