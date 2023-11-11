Başkentte İsrail'in saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Başkentte bir grup kadın, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklar için yürüyüş düzenledi. Kocatepe Camii'nden Sıhhiye Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Başkentte bazı sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için " Gazze'ye ışık ol" yürüyüşü düzenledi.

Birleşik Aile Platformu öncülüğünde Kocatepe Camii'nde akşam namazı sonrası bir araya gelen kadınlar, ön sırada bebek arabasındaki çocuklarla kortej yürüyüşüne başladı.

Mithat Paşa Caddesi'nden Sıhhiye Meydanı'na kadar tekbirler getirerek ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak gerçekleştirilen yürüyüşe, çok sayıda vatandaş Filistin bayrağı ve dövizler taşıyarak eşlik etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Birleşik Aile Platformu üyesi Rabia Doğan, İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de 500'den fazla ailenin tamamen yok olduğunu söyledi.

İsrail'in soykırımına dur demek için eylem yaptıklarını vurgulayan Doğan, "Anneyiz, babayız, eşiz ve evladız. Bombalar altında can veren aileyiz. Bombalardan sağ kalabilen anneler evlatsız, evlatlar annesiz, savaşın ortasında savunmasız bir şekilde yapayalnız kalıyor. Gazze hastanelerinde bebekler titrerken hakikat bir kez daha ölüyor." dedi.

-"Daha kaç bebek, kaç anne, kaç insan ölmeli"

İnsanlığın iki büyük dünya savaşından sonra kendi koyduğu kuralların bombalanmasına sessiz kaldığına dikkati çeken Doğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de güvenli bir alanın kalmadığını vurguladı.

Dünyanın farklı bölgelerinde insanların İsrail'e yaptırım uygulanması için sokaklarda eylem yaptığını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Biz de bugün burada Kocatepe Camii'nden Sıhhiye Meydanı'na kadar Gazze'ye ışık olmak için ailelerimizle tarihe not düşüyor, Filistin'in haklı davasında tarafımızı belli ediyor ve birlikte yürüyoruz. Dünya müdahale etmek için neyi bekliyor? Daha kaç bebek, kaç anne, kaç insan ölmeli? Bugün Gazze'de günde 130 çocuk öldürülüyor. Bombalar altında can verenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk. Kalbi ve vicdanı olan bütün insanlığı, Filistin'in yanında durmaya, Gazze'ye ses olmaya davet ediyoruz.

Tüm dünya ve işgalci İsrail şunu bilsin ki susmayacağız. Bütün dünya bir gün İsrail'in katil olduğunu kabul edene kadar susmayacağız. Gazze'yi hatırlatmaya ve bir gün özgür olabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Grup, Doğan'ın yaptığı açıklamanın İngilizce okunmasının ardından dağıldı.