Başkentte Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Kutlamaları

Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kumrular Caddesi'nden Anıtkabir'e meşaleli yürüyüş yapıldı. Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen programda, binlerce kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe katıldı.

Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Kumrular Caddesi'nden Anıtkabir'e meşaleli yürüyüş yapıldı.

Çankaya Belediyesince düzenlenen programda, Kumrular Caddesi'nde toplanan kalabalık ellerindeki meşaleleri yakarak yürüyüşe başladı.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan on binlerce kişi, marşlar söyleyerek Necatibey Caddesi ve Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş güzergahındaki caddelerde oturanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla pencerelere çıktı.

Yürüyüşe Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti. Başkentliler yürüyüşün tamamlanmasının ardından Anıtkabir'in karşısındaki Anıtpark'ta toplandı.

Taşdelen, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını tebrik etti.

Cumhuriyet'in Çankaya'da ilan edildiğini anımsatan Taşdelen, "Çankaya, Cumhuriyet'in evidir, Çankaya Mustafa Kemal'in evidir." dedi.

Taşdelen, Cumhuriyet'e nice yüzyıllar dileyerek "Cumhuriyet'i yıkmaya, ülkemizi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." ifadesini kullandı.

Daha sonra Tan Taşçı, Anıtpark'ta konser verdi.