Başkan Zelyurt'tan Ankara temasları

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 6 Şubat depremi ile büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden imar ve ihyası için Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 6 Şubat depremi ile büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden imar ve ihyası için Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların daha da hızlanması için Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Dairesi Başkanı Elif Bağ'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretlere dair açıklamada bulunan Başkan Zelyurt, " Doğanşehir'imizin Mahallelerinde yer seçimi yapılan yerlerin en son değerlendirmesini, İlçemiz Mahallelerinde köy evlerinin yapılacağı yerlerin en son halini ve mahallelerimizde konutların yapılacağı yer seçiminin en son halinin bilgisini alarak istişarelerde bulunduk. İnşallah el birliği ile Doğanşehir'imizde tekrar evlerimizi inşa edeceğiz. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlıklarımıza, Malatya Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemize, İlçe Başkanımız ve teşkilatına teşekkür ediyorum. Ayrıca depremin ilk gününden itibaren ekibi ile birlikte özveri ile çalışan Erdal beye, Banu ve Elif hanıma ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA