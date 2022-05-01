Başkan Zelyurt'dan bayram kutlaması

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, "Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, kardeşlik, sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının güçlendiği, önemli günlerdir. Dargınlıkları unutturan, yardımlaşmayı arttıran ve kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak sevgi, coşku ve neşeyle kutlamalıyız. Ramazan Bayramının tüm kavgaların, kırgınlıkları ve savaşların bitmesine vesile olmasını diliyor; ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur, adalet ve yeni başlangıçlar getirmesini temenni ediyor tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika