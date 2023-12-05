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Başkan Yılmaz, 3. kez 'Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı' seçildi

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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, özel bir araştırma şirketinin '2023 yılının en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları' ile ilgili yaptığı anket sonucunda üst sıralarda yer aldığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, özel bir araştırma şirketinin '2023 yılının en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları' ile ilgili yaptığı anket sonucunda üst sıralarda yer aldığı bildirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'çevik ve sosyal belediyecilik' anlayışıyla projelerini yürüten Başkan Yılmaz, anket sonuçlarına göre Türkiye'nin en başarılı 4'üncü ilçe belediye başkanı seçildi. '2023 yılının en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları' listesinde 10 ilçenin belediye başkanları arasında yüzde 58,5 oranla 4'üncü sırada yerini alan Başkan Yılmaz, vizyon projelerle sadece bugünün değil ilçe halkının yarınını da düşündüklerini belirterek vatandaşla gönül bağı kurulan her proje ve çalışmanın başarıya ulaşacağını söyledi.

Araştırma, 19 Kasım-1 Aralık 2023 tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 184 ilçede ve 51 ilde toplam 22 bin 310 katılımcı ile CATI anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırma bünyesinde vatandaşlara, belediye başkanının çalışmalarından ne düzeyde memnun oldukları ve başarılı bulup bulmadıkları soruldu.

"Toroslarımıza teşekkür ediyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımıza hizmet etme aşkıyla çıktığımız yolda hiç durmadan çalışmamız ve kentimizi hak ettiği noktaya taşıma gayretimiz, halkımızın takdiriyle bizleri 'en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları' arasına bir kez daha taşıdı. Bunun gururunu yaşıyor, Mersinimize, Toroslarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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