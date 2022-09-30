Başkan Vidinlioğlu; 'Kastamonumuza yeni yatırımlar kazandırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kastamonumuza yeni yatırımlar kazandırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Vidinlioğlu, Yalçın ve Durmaz ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Vidinlioğlu, "Genel Başkan yardımcılarım şehrimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında daima bizlerin yanında, şehrimizin yanında oldular. Bakanlıklar ile sağlam bağlar kurmamız ve yatırımların hızlanmasında bizlere çok destek oldular. Sayın Genel Başkan yardımcılarımız tüm hemşehrilerimize selamlarını ilettiler ve dün olduğu gibi bugün de yarın da memleketimizin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler. Sayın Genel Başkan yardımcılarıma memleketimize göstermiş oldukları ilgiden ötürü şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Kastamonumuza yeni yatırımlar kazandırmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU