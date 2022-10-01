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Başkan Uslu 3. defa güven tazeledi

Politika Haberleri

Başkan Uslu 3. defa güven tazeledi

Ordu'nun Ünye ilçesi Ticaret Borsası seçimlerinde iki liste ile gerçekleşen seçimlerde mevcut Başkan Mustafa Uslu yeniden güven tazeledi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Ticaret Borsası seçimlerinde iki liste ile gerçekleşen seçimlerde mevcut Başkan Mustafa Uslu yeniden güven tazeledi.

Seçim kurulu tarafından oyların açıklanmasıyla iki listenin yarıştığı seçimde Mustafa Uslu 99 oy alırken, Ahmet Durak 70 oy aldı.

Seçimi kazanan Mustafa Uslu yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz bir dönem daha devam etmemize bizi layık gördü. İnşallah bu son süreçte de üyelerimizin istediği şekilde güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Bazılarının değil de üyelerin dediği ile bu işler oluyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Uslu Ünye Ordu Politika Haberler

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