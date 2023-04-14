Başkan Togar TOGG'un direksiyonuna geçti

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Togg'un direksiyonuna geçerek ilçede tur attı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Samsun'da teslim aldığı yerli ve milli TOGG otomobili, kendisine yapılan istek nedeniyle bugün Tekkeköy ilçesinde sergilendi. Gemlik renklerindeki TOGG T10X model otomobil saat 10.00 itibarıyla Tekkeköy Kaymakamlığı önünde vatandaşlarla buluştu. Yoğun ilgiyle karşılaşan yerli ve milli otomobili inceleyerek, beğendiklerini söyleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekti.

TOGG marka aracı deneyimleyenler arasında Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da vardı. Aracın direksiyonuna geçerek ilçe sokaklarında test eden Başkan Togar, aracın performansını ok beğendiğini ve mükemmel bir sürüş deneyimi yaşadığını belirtti. Togar'a sürüşü esnasında AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da eşlik etti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "60 yıllık bir hayal, Türkiye Yüzyılı'nın gururu yerli ve milli otomobilimiz TOGG, Tekkeköy'ümüzde. Vatandaşlarımız yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u yakından inceleme fırsatı bulurken biz de aracımızı test etme şansı yakalayarak mükemmel bir sürüş deneyimi yaşadık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yerli ve milli aracımız TOGG'un ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN