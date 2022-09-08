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Başkan Togar fakülte kurulması için temasta

Politika Haberleri

Başkan Togar fakülte kurulması için temasta

İlçede bir fakülte kurulması için temaslarda bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Üniversitesi Rektörü (SAMÜ) Prof. Dr. Mahmut Aydın ile son gelişmeleri istişare etti.

İlçede bir fakülte kurulması için temaslarda bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Üniversitesi Rektörü (SAMÜ) Prof. Dr. Mahmut Aydın ile son gelişmeleri istişare etti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar bugünkü programında ilk olarak ilçeye yeni atanan Kaymakam Polat Kara'yı ağırladı. Başkan Togar'a iadeyi ziyarette bulunan Kaymakam Kara ile yapılan hoş sohbetin ardından ise SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın belediyeyi ziyaret etti.

İlçede bir fakülte kurulması için bir süredir çeşitli temaslarda bulunan Başkan Togar, Rektör Aydın ile de bu konuyu görüştü. İlçenin hayali olan fakülte projesi hakkında son gelişmelere değinerek istişarelerde bulunan Togar, ziyaretten dolayı Mahmut Aydın'a teşekkür etti.

Hasan Togar görüşme sonrası Rektör Aydın'a ilçedeki Nostalji Parkı ve Kent Müzesi'ni gezdirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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